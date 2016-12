Eastern Standard Time de Victor Provost sur l’album Bright Eyes

Quien soy yo de Roberto Fonseca sur l’alubm YO

Rhythm Method de Hush Point sur l’album Hush Point 3

Sem Nome de Vitor Gonçalves Quartet sur l’album Vitor Gonçalves Quartet

Quiet Mind de Gogo penguin sur l’album Man Made Project

Come Rain or come shine de Wes Montgomery sur l’album Full House

Turtle Soup – Wagon Christ Mix de DJ Food sur l’album Refried Food

Mr. Montauk de Snarky Puppy sur l’album GroundUPBastian Bouchardon

