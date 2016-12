“Donne un émulateur à un homme, il jouera occasionnellement sans en profiter, donne un SMIC à ce même homme, il achètera des jeux toute sa vie sans en profiter non plus, mais il sera plus honnête” Un animateur débordé, 2016 Les temps sont durs, nous le savons, alors plutôt que de dépenser bêtement votre argent dans une dinde qui ne durera qu’une soirée, nous proposons d’accompagner votre réveillon/pizza 2016 des bons jeux sortis cette année. Que vous soyez seul, plusieurs, débutant ou pro, on a forcément quelque chose dans notre hotte à vous faire acheter, de l’expérience personnelle au défouloir ultime, 2016 à forcément un jeu pour vous ! On vous parlera aussi du fameux The last Guardian qui est enfin sorti, ainsi que les bons plans de cette fin d’année, un quizz et peut être quelques surprises ! Laissez vous entrainer et faites nous confiance… bonne écoute ! Notre page facebook : https://www.facebook.com/ lafautealamanette/?fref=ts ( Rejoignez nous pour ne rien manquer !) A bientôt !