La résidence et sa programmation !

Ce soir dans Sortez, Éric Réginaud est venu nous parler de Ciclic Animation, il nous a présenté la structure, les dispositifs de soutien ainsi que le résidence qui accueille régulièrement des artistes dans leurs projets à Vendôme.

On a aussi pu parler de la programmation du premier trimestre 2017 entre rencontres et projections.