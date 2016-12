Dernière représentation !

Isabelle Faës, chef de chœur de la compagnie était dans Sortez ce soir pour nous présenter le chœur ElaNaveVa ! On a également parler plus en détails du spectacle « La Haine de la Musique » qui s’est déjà joué plusieurs dois à Tours et dont la dernière représentation à lieu le 8 décembre à la salle Ockeghem !