Bas Nylon c’est l’émission en quinzaine du mardi des artistes féminines.

Une playlist entièrement féministe ou presque ! Des covers, de la soul, de l’electro, des voix ! 01 – Harleighblu And Starkiller – Live fast, Die Young

02 – Gorillaz – On Melancholy Hill

03 – Cerrone – Supernature

04 – Kim Wilde – Cambodio

05 – Haim – Forever

06 – Camb Claude – Hero

07 – Lisa LebLanc – Could you wait ’til I’ve had my coffee

08 – Ra Ra Riot – Water

09 – The Black Eyed Peas feat The world – Where’s the Love

10 – Keny arkana – La fille du vent

11 – – Eh connard

12 – Jorja Smith – Where did I go

13 – India Arie – Breath

14 – Mura Masa feat Nao – firefly

15 – – what if I go

16 – La yegros – Viene de mi

17 – Agoria – Spinach Girl

18 – Jojo – Get out